Barınaklar yasaklı ırk köpeklerle doldu

Bacak, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda tehlikeli köpeklerin beslenmesi, sergilenmesi, üretilmesi ve satılması yasaktır. Besleme de bazı şartlara bağlı. Kısırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlenip ve çip kaydıyla Tarım ve Orman Müdürlüğüne kaydedilirse hayvanları besleme de sakınca yok. Vatandaş bunun masrafından kaçma adına hayvanları sokaklara terk ediyor. Bu da Gaziantep’teki talihsiz bir olay sonucu patlak verdi. Yüksek miktarda hayvan ya ekiplere teslim ediliyor ya da sokaklarda yakalanıyor. Şuanda burada 180’e yakın tehlikeli ırk olarak tabir edeceğimiz köpek var. Biz bunları belirli periyotlarda kısırlaştırıp aşılayacağız ve işaretleyeceğiz ama alındığı ortama geri bırakamayacağız, bizim misafirimiz olacaklar. Burada 5 yıldızlı otel konforunda onları misafir etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.