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Bardaktaki kolaya yaptığı test pozitif çıktı

Avusturya Ulusal konseyi üyesi Michael Schnedlitz, Cola'ya kürsüde Covid-19 testi yaptı testin sonucu pozitif çıkması sonrası, "Maalesef bu güvenilmez testler için ülkemiz 67 milyon euro harcadı" dedi.

Kovid-19 pandemisi dünya çapında devam ederken, herkesi şoke eden bir gelişme Avusturya parlamentosunda yaşandı.

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlitz, mecliste yaptığı konuşmada, yanında getirdiği bir kolaya Kovid-19 antikor testi uyguladı. Kameraların canlı yayınladığı test pozitif çıkınca ortalık karıştı.

Vekilin videosu sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Schnedlitz, Kovid-19 testlerinin değersiz ve çok pahalı olduğunu söyleyerek, bunun ilaç şirketlerinin bir oyunu olduğunu iddia etti.



Michael Schnedlitz, Cola'ya kürsüde Covid-19 testi yaptı testin sonucu pozitif çıkması sonrası, "Maalesef bu güvenilmez testler için ülkemiz 67 milyon euro harcadı" dedi.

Bazı kullanıcılar vekile destek verirken, bilim insanları testin uygulanış tekniğinin yanlış olduğunu belirtti.

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