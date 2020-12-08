AjansHaber.com.tr Dünya Barcelona'da hayvanat bahçesinde 4 aslan Kovid-19

Barcelona'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki 4 aslanın koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti.

Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.

DHA

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın korktuğu başına geldi
Hiç kimse Erdoğan'ı nasıl durduracağını bilmiyor
Hafter yetkililerle görüşmek üzere Kahire'de
"Erdoğan kararlı, devam edecek"
ABD'de Çeteler, PS5 Tırlarına Saldırmaya başladı
ABD'den Almanya'ya: Kuzey Akım 2’yi durdurun
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah sözler