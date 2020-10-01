"Baran Kejanlı" üzerinden algı operasyonu!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Baran Kejanlı adlı kişinin sosyal medya uygulaması TikTok'ta "mafya hizmeti verilir" reklamı yapmasını bile AK Parti'ye fatura etmeye çalışan zihniyet, şahsın Meral Akşener ile ve İYİ Parti konvoyunda olan fotoğraflarını görmezden geldi.

Ceylanpınar'da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı" dedi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÇAMUR MEDYASINDAN KALİTESİZLİK AKTI

CHP ve İP yandaşı haberleriyle bilinen T24, Yeniçağ ve Halk tv gibi yayın organları, hükümet düşmanlığının gözlerini kör etmesi sebebiyle söz konusu olayı bile AK Parti'ye bağlamaya kalkıştı.

Baran Kejanlı'yı "AKP'li" diye pazarlamaya çalışan yancı medya, şahsın Meral Akşener ile olan fotoğraflarını ve İYİ Parti konvoyunda parti bayraklarıyla çekilen görüntüsünü görmezden geldi.