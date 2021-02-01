Bankacılık sektörünün karı 60 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Aralık 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6.107.832 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yıl sonuna göre 1.617.015 milyon TL (%36,0) artmıştır. Aralık 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.576.732 milyon TL, menkul değerler 1.022.643 milyon TL’dir.

2019 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %36,0, krediler toplamı %34,7, menkul değerler toplamı ise %54,7 oranında artmıştır.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %4,07 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yıl sonuna göre %34,6 artışla 3.455.314 milyon TL olmuştur. 2019 yıl sonuna göre özkaynak toplamı %22,1 artışla 600.804 milyon TL olurken, Aralık 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 59.973 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,76 seviyesinde bulunmaktadır."