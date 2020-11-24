Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma
Estonya ve ABD Özel Harekat Kuvvetleri Rusya sınırı yakınlarında ortak tatbikatlara başladı.
Defence Blog'da yer alan habere göre, Estonya ve ABD Kuvvetlerinin, Baltık Denizi bölgesinde daha fazla hazırlık ve müdahale yetenekleri için ortak tatbikatlar yapıyor.
ABD Hava Kuvvetleri MC-130J Commando II yakıt ikmal tankeri ve CV-22 Osprey tiltrotor uçağı, olası bir tehdide hızlıbir şekilde yanıt vermek üzere Estonya'ya konuşlandırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekat Kuvvetlerine ait CV-22B Osprey ve MC-130J uçaklarının önümüzdeki ay Estonya hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştireceği bildirildi.
Son dönemde Baltık Denizi ve çevresinde NATO ve Rusya'nın askeri faaliyet sıklığı artış gösteriyor.
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