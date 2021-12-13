Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi'nde 2 kargo gemisi çarpıştı. Kaza İsveç'in güneyindeki Ystad kasabası ile Danimarka'nın Bornholm adası arasında meydana geldi.

Danimarka ve İsveç'ten en az on kurtarma botunun olay yerinde olduğu ve çalışmaların sürdüğü açıklandı.

İsveç Denizcilik İdaresi İletişim Müdürü Jonas Franzen, ulusal yayıncı SVT'ye verdiği demeçte kazanın nedeninin henüz belirlenemediği bilgisini paylaştı.

Franzen, 'Danimarka gemisinde en az iki kişi vardı. Ancak iki gemide toplamda kaç kişi olduğunu bilmiyoruz' dedi.

Kaza nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.