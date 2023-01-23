Balkondan düşen minik Zeynep hayatını kaybetti!
Aksaray'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki minik Zeynep hayatını kaybetti.
Aksaray'da 2. kattaki evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan uyruklu Alış B, eşi ve 6 çocuğuyla Ereğli Kapı Mahallesi'nde ikamet eden akrabalarına ziyarete gitti.
İkinci kattaki evin balkonunda kardeşleriyle oynayan Alış B'nin kızı Zeynep B, beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Zeynep B, 112 Acil Servis ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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