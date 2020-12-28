Balkanlar'ın asırlık çınarı: Erdoğan Türk dünyası için şans

Ömrünü Bulgaristan Türklüğüne adayan ve Balkanlar’daki Türklük mücadelesi için hapiste yatan Osman Kılıç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz yıl 100. yaş günü çerçevesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın kendisi için özel bir tören düzenlediği Kılıç, YTB Başkanı Abdullah Eren’le son buluşmasında Başkan Erdoğan’ın Türk dünyası için büyük bir şans olduğunu söyledi. YTB Başkanlığı’nda gerçekleşen buluşmada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kılıç’a Türkçesi 1995 yılında basılan “Kader Kurbanı” isimli kitabının Bulgarca çevirisini takdim etti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’nin Türk ve İslam dünyasındaki liderliğinin Başkan Erdoğan sayesinde olduğunu belirten Kılıç, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türk dünyasının lideri olmuştur. Benim naçizane kanaatim Sokullu Mehmed Paşa’dan beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gelinceye kadar büyük sadrazam yok. Sokullu Mehmed Paşa’dan sonra benim nazarımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci sırada gelir.” diye konuştu.

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

1920’de, Razgrad’da doğan Kılıç, Şumnu’da Nüvvab Mektebi’ni bitirip öğretmen oldu. 1948’de casuslukla suçlanarak idama mahkûm edildi. Türkiye’nin girişimleri sonucu idam kararı müebbet hapse çevrildi. 1963 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği Türkiye’ye geldi. Dışişleri Bulgar masasında çalıştı. TRT’de mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu’nda Bulgarca öğretmenliği yaptı.