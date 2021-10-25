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Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

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