Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.