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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Kırsal Doğancılar Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasındaki Bağlararkası mevkisinde, "Alfa Kulesi"nden fark edilen duman üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale etti. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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