Balıkesir'den deprem bölgesine asker sevkiyatı sürüyor

Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığı'na bağlı komandolar, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait "İskenderun" adlı uçak ile saat 17.00'de deprem bölgesine hareket etti.

Komandolar, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

19. Komando Tugayı'ndan depremin ilk gününden itibaren hem hava yolu hem de kara yolu ile bölgeye Mehmetçik sevk ediliyor.