Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde en düşük ücret 5 bin 500 lira oldu

Yılmaz, Personel AŞ, BALSU, BAGİDAŞ (FIRINTAŞ), BTT, BALTOK, BALPARK, BALPAŞ, Marmara Mall ve diğer yönetsel birimlerde çalışan personelin maaşlarını da 5 bin 500 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Geçen ay asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini belirten Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret 4 bin 250 lira olarak ilan edildi. Devletimizin fedakar yaklaşımının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de bir destekte bulunuyoruz. Buradan arkadaşlarıma gerekli çalışmaları hızlıca başlatmaları için talimat veriyorum. 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında en alt limit olarak 5 bin 500 lira olarak belirledik.

İstiyoruz ki her bir mesai arkadaşımız ailesine helalinden bol rızık götürebilsin. Hiçbir ailemiz, huzursuz ve ayakta duramayacak bir halde kalmasın. Ve en önemlisi de benim yol arkadaşlarım Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktan onur ve gurur duysun. Bizler de yöneticileri olarak mesai arkadaşlarımızın bu mutluluğu ile gerçek huzuru bulalım."