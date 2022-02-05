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Bakü-Erivan ilişkileri normalleşme sürecinde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya katıldı.

Liderler, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini ayrıntılı olarak ele aldı.

İnsani meseleler, sınırlandırma ve sınır belirleme meseleleri görüşüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev toplantıda, Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan 3 bin 890 vatandaşın akıbetinin belirlenmesi ve toplu mezarların bulunması konularına dikkat çekti.

Kara ve demiryolu ile ulaşım koridoru açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kurtarılan toprakların mayından temizlenmesinin de altını çizdi.

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