Bakırköy'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bakırköy'de yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.

Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde seyreden otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ve beraberindeki 5 kişi otomobilde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıları bulundukları araçtan çıkarmak için bir süre çalışma yaptı.

Otomobilin içinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Otomobilde çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekiplerinin üç silah bulduğu öğrenildi.