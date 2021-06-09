Bakırköy Belediyesi'nden tartışmalı karar! Deprem toplanma alanı satılıyor...

Satış yetkisinin hukukiliği ise tartışma konusu oldu. Satış yetkisi alınan kamu arazisinin hemen yan tarafındaki tartışmalı Koru Florya AVM'nin de 4 gün önce satışa çıkarıldığı öğrenilirken, Bakırköy Belediyesi'nin 33 bin metrekare alanı kime satacağı da henüz gizemini koruyor.

Sabah'ın haberine göre, Eyüpsultan Yeşilpınar'daki toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimince imara açılmasının ardından benzer bir olay da Bakırköy'de yaşandı.

Bakırköy Belediyesi'nin meclis toplantısı dün Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu başkanlığında gerçekleşti. Oturuma 33 meclis üyesinden sadece 14 CHP'li üye katıldı.

CHP'li Başkan Kerimoğlu, grup toplantılarında komisyona gitmesi kararlaştırılan Koru Florya'nın yanındaki 33 bin metrekarelik alanın satış konusunu, AK Parti ve MHP'li üyelerin olmamasını fırsat bilerek meclise sundu.

AK PARTİLİ ÜYELER PROTESTO ETTİ

Söz konusu satış kararının öncesinde 'Hukuk Komisyonu'na havale edileceği bilgisi verildiği için meclise girdiklerini belirten AK Parti Grubu, gündemin 5. maddesi olan satış teklifinin okunmasıyla, oylamaya katılmayacaklarını belirterek meclisten ayrıldı.

Meclis toplantısı öncesi yapılan grup toplantısının uzaması sonrası, aynı zamanda grup başkanı da olan CHP İlçe Başkanı Celal Sevinç'in satış yetkisine 'ret' vermesine rağmen, Emel Tığlı, Cavit Ganiç, Mahir Çelik, Arzu Gezent, Hasan Çalış, Haluk Halilağaoğlu, Mehmet Tunçer Süner, Tarkan Ellergezen, Özden Yerlikaya, Taşkın Toprak, Ali Türkoğlu ve Gökmen Yıldırım, "evet" oyu verdi. MHP'li meclis üyesinin katılmadığı, AK Partili meclis üyelerinin ise protesto ederek oylamadan çıktığı toplantıda, Belediye Kanununun 22. Maddesi'ne göre karar yeter sayısı tamamlanmadığı için Başkan Kerimoğlu'nun aldığı kararın geçersiz olduğu belirtildi.

Satış yetkisi alınan kamu arazisinin hemen yan tarafındaki tartışmalı Koru Florya AVM'nin de 4 gün önce satışa çıkarıldığı öğrenilirken, Bakırköy Belediyesi'nin 33 bin metrekare alanı kime satacağı da merak konusu oldu.

Arazinin yüzde 90'ının yeşil alan, yüzde 10'unun ise imara açık olduğu öğrenilirken, 'Kanal İstanbul Projesi'nin kesişme noktalarından biri olduğu görüldü. Satış kararı alınan alanın deprem toplanma alanı olduğu ortaya çıktı.