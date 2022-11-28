Bakıcı ailelerde 8 bin 793 bakım ve koruma altında ise 13 bin 874 çocuk var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayarak Bakanlık olarak çocukların sağlıklı gelişimi için risklere karşı önleyici ve destekleyici çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çocuğun mağduriyeti ile ilgili Bakanlıklarına intikal eden herhangi bir bilgi veya ihbarın anında değerlendirildiğini ifade eden Bakan Yanık, “Yapılan sosyal inceleme sonucu 5395 sayılı Kanunu kapsamında korunmaya ihtiyacı olan çocuk olduğu değerlendirilen çocuklar haklarında ilgili mahkemeden alınan koruyucu ve destekleyici tedbirler (bakım, barınma, sağlık, eğitim, danışmanlık) çerçevesinde desteklenmektedirler” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2022 yılı Ekim ayı itibariyle çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 874 çocuğun korunma ve bakım altında bulunduğunu açıkladı. Bakan Yanık, 8 bin 793 çocuğun ise koruyucu aile yanında bakımının sağlandığını ifade etti.

Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Çocuklar Güvende Programı” ile ilgili değerlendirme yapan Bakan Yanık, “Çocuklar Güvende Programı kapsamında düzenli aralıklarla hane ziyareti gerçekleştirilmesi yöntemiyle çocuğun ve ailenin risk ve ihtiyaçları değerlendirilirken; risklerin giderilmesine yönelik mesleki müdahale de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yönlendirme yapılmaktadır” diye konuştu.