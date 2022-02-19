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Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimleri öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV'ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği anımsatıldı.

Söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."

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