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Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sinema afişi şeklinde tasarımla paylaşılan fotoğrafta "Fatih Büyük Keşif" yazısı dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine yönelik sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Bakanlık son yaptığı paylaşımda fotoğraf paylaştı. "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" mesajlı görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı rezerv açıklamasının tarihi de bulundu.

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