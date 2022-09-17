Bakanlıktan Kilometre oyununa sert cevap!

İkinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

Şu anda kabahatlar kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.