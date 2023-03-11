Bakanlar Kurum ve Bozdağ açıklamalarda bulundu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı’ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depremin hemen sonrasında çok kısa sürede 20 binden fazla konutun inşasının başladığını görüyoruz. Bu büyük bir başarıdır. İnşallah süreç içerisinde kalan konutları da hızlıca halkımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Bilimin ışığında hareket edip yeni konutlarımızı inşa edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Diyarbakır bizim tarihimizin ecdadımızın izlerini taşıyan gözbebeğimiz olan bir ilimiz. Hasar tespit çalışmaları için Diyarbakır'dayız. Burada çok önemli istişareleri yapmış olduk.

İnşallah Diyarbakır'ı tıpkı diğer on ilimizde olduğu gibi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bilim insanlarımızın, üniversitedeki hocalarımızın fikirleri doğrultusunda hareket edip yeni konutlarımızı inşa edeceğiz.

27 bin 253 konutun yapımına başlandı. 11 ilimizde inşa ve ihya süreci eş zamanlı yürütülüyor olacak." ifadelerinde bulundu.