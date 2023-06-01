Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Tarım ve Orman Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Adliyesi'nde düzenlenen programda mazbatasını aldı.

Bakan Kirişci, daha sona AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.

Kirişci, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin tarihi nitelikteki dönemecinde büyük zafer elde ettiklerini söyledi.

Oylarıyla sandığa ve demokrasiye sahip çıkan millete şükranlarını sunduğunu ifade eden Kirişci, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyona rağmen gerek 14 Mayıs'ta gerekse de 28 Mayıs'ta kazanan aziz millet ve Türkiye olmuştur. Milletimizin feraseti ve sağduyusu seçimlerin gerçek galibidir. Necip milletimiz Türkiye Yüzyılı'ndan yana tercihi yapmış, kaosa, her türlü entrikalara da asla geçit vermemiştir." diye konuştu.

Kirişci, kendilerine önemli destek veren Kahramanmaraşlılara teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Milletimiz istikrara, bağımsız büyük Türkiye'ye ve güçlü liderliğe olan güvenini en açık şekilde bir kere daha ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu zafer Türk milletinin zaferidir. Edirne'den Hakkari'ye Antalya'dan Ardahan'a 85 milyon kazanmıştır. Dahası sadece çocuklarımızın değil dünyaya gelememiş evlatlarımızın da kazanmasını sağlayacak bir demokrasi zaferi olmuştur. Çünkü AK Parti siyasetin rotasını güçlü ve büyük Türkiye'ye çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz hamdolsun bunu fark etmiş doğru zamanda yürüyüşümüze sahip çıkmıştır."

Kahramanmaraş'ın ilk ve ikinci turda AK Parti ve Cumhur İttifakı'na önemli destek verdiğine dikkati çeken Kirişci, Kahramanmaraş'ın yerli ve milli duruşunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Kirişci, öncelikle hedeflerinin depremin yaralarını sararak bölgeyi ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayarak, "Kahramanmaraş'ı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için gece gündüz çalışmakta kararlıyız. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla el ele vererek ilimizin ve ülkemizin geleceği için ne gerekiyorsa yapmak boynumuzun borcudur. Gücümüzü ve imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.