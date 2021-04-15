Bakan Zümrüt Selçuk: Salgın sürecinde 60 milyar TL doğrudan destek verdik

Bakan Zümrüt Selçuk, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladıklarını söyledi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!”



Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık.#HükümetMilletininYanında pic.twitter.com/lRA864V5oO