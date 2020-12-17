Bakan Ziya Selçuk'tan heyecanlandıran açıklama

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim süreci devam ederken yüz yüze eğitimle ilgili umutlandıran bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, “Sosyal” deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. “Uzak” deyince uzaktan eğitim, “canlı” deyince canlı ders... Ama “okul” deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.