Bakan Yanık'tan Nişantaşı'ndaki şiddet olayına ilişkin açıklama

Bakan Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.