Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na videolu tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli meslek gruplarına yönelik kullandığı ayrıştırıcı dile çok sert tepki gösterdi. Twitter hesabından bir video paylaşan Bakan Varank, “Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halka ve meslek gruplarına yönelik kullandığı ayrıştırıcı dile ve çifte standartlı tutumuna tepki gösterdi.

Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli.



Hala faşizmle, ayrımcılık politikalarıyla iktidara geleceğini sanan siyasi anlayış, sanırım bir tek Türkiye'de kaldı.pic.twitter.com/I2iibm3bYd — Mustafa Varank (@varank) December 23, 2020

Twitter hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın paylaştığı videoyu alıntılayan Bakan Varank, “Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli. Hala faşizmle, ayrımcılık politikalarıyla iktidara geleceğini sanan siyasi anlayış, sanırım bir tek Türkiye’de kaldı.” ifadelerini kullandı.

Varank’ın paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun çiftçileri, gazetecileri, öğretmenleri, sanatçıları, YSK üyelerini, hâkimleri ve savcıları hedef göstererek hakaret ettiği anlar derlendi.

AK PARTİLİ ÜNAL'IN TEPKİSİ

Videoyu paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Hep söylüyoruz, CHP gazeteciye yandaş, sanatçıya yalaka, devletin kurumlarına gayrı meşru, memurlarına çete diyerek, siyaset kurumunun meşru zeminini yok etmeye çalışıyor. Bunun adı Anti siyaset, siyaset yapanlar oy isteyeceği insanlara bunları söyleyemez." ifadelerini kullandı.