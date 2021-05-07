Bakan Varank'a 2. doz yerli aşı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koronavirüs'e karşı yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.
Bakan Varank, "Biz aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız" dedi.
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