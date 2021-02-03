Bakan Varank: Gençleri yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına düşürmeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomileri ve tedarik zincirlerine etkisini anlattı.

Türkiye'nin uyguladığı politikalarla salgın döneminde pozitif ayrışmayı başaran nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Varank, IMF'nin Türkiye ile ilgili büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiğini, Çin ve Türkiye dışında bu dönemde pozitif büyümeyi başaran büyük ekonomi olmayacağını öngördüğünü anımsattı.

Varank, zor şartlar altında gösterilen bu performansın yabancı yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisini artırdığını ve ülke için yeni fırsatlara kapı aralayacağını vurgulayarak öncü verilerin 2021'e de güçlü bir başlangıç yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Kredi tarafındaki sıkılaşmaya karşın imalat sanayindeki güçlü seyrin yoğun dış talebin varlığına işaret ettiğini dile getiren Varank, dün açıklanan ihracat rakamlarının da bu beklentiyi teyit ettiğinin altını çizdi.

Varank, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündeminin hayata geçmesiyle bu ivmenin hız kazanacağına, 2021'in 2023 hedefleri doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inandığını vurguladı.

Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlamalar nedeniyle başta turizm ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere daralma yaşayan alanlar olduğuna işaret eden Varank, "Hükümet olarak sorun yaşayan firmalarımız ve çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ederek, pandeminin etkilerini minimumda tutmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"AVRUPA'NIN 1. DÜNYANIN 2. BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÜSSÜYÜZ"

Varank, son 18 yıllık dönemde politikaların odağına üretimi, emek yoğun sektörlerden orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlara kaydırmayı ve çeşitlendirmeyi koyduklarını belirterek salgının bunun önemini gösterdiğini, turizm ve hizmet sektöründe yaşanan daralmayı gıda ve imalat sanayisinin yüksek performansının dengelediğini kaydetti.

Burada öne çıkan sektörlerden birinin artan talebi karşılamada büyük gayret gösteren dayanıklı tüketim malları imalat sanayisi olduğunu ifade eden Varank, burada en büyük payın da beyaz eşya imalatçılarında bulunduğunu dile getirdi.

Varank, salgın döneminde sektörün ortaya koyduğu uluslararası pazarlardaki konumunu salgın sonrasında daha da kuvvetlendireceğine inandığını söyledi.

Beyaz eşya sektörünün markalaşma, tasarım, ölçek ekonomisi ve AB standartlarına uyum bakımından örnek ve öncü bir sektör olduğunu anlatan Varank, "Sağladığı nitelikli istihdam ve ihracat geliriyle imalat sanayimizin gelişiminde çok özel bir yere sahip. Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üssü konumuna erişmiş durumdayız. Avrupa'da otomasyon seviyesi en yüksek üretim tesislerine sahibiz. Dünyanın en az enerji tüketen ürünlerini üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, sektörün Türk sanayisinin uluslararası pazarlardaki vitrini konumunda olduğunun altını çizerek "Sektörün bu seviyeye ulaşmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine hükümetimizin desteğiyle yaptığı yatırımların çok büyük rolü var. Bu yatırımların yansımasını patent ve tasarım sayılarında gözlemleyebiliyoruz. Pandemiye rağmen uluslararası patent başvuru sayısının yıllık yüzde 35, tasarım başvuru sayısının da yüzde 65 artması takdire şayan bir başarı." diye konuştu.

"AB'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve beyaz eşyada en büyük ana ihracat pazarı AB'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Varank, AB'nin ekolojik ve dijital dönüşüme yönelik çalışmalarını anlattı.

Varank, yapılan düzenlemelerin salt çevre duyarlılığı değil AB için yeni bir büyüme stratejisi olarak değerlendirildiğini belirterek bu düzenlemelere karşı önlemlerin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

AB'deki bu gelişmelere ilişkin gerekli hazırlıklar yapılırsa Türkiye'nin bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirme potansiyeli olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti: "Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesi (EL-TEK), mevzuat uyumuna yönelik olarak çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde ve AB'de 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek 'Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği' kapsamındaki mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu ay içerisinde ürünlere yönelik uygulama tebliğlerini yayımlayacağız. Mevzuat değişikliğinin getireceği mali yükün finansmanı konusunda AB, yakın çevresindeki ülkelerin desteklenmesine özellikle önem vereceğini ve yaklaşık 1 trilyon avroluk bir kaynağı sürdürülebilir yatırımların finansmanı için önümüzdeki 10 yıllık süreçte harekete geçireceğini taahhüt ediyor."

Varank, 2021-2027 dönemi için oluşturulan Yatırım AB Programı kapsamındaki finansman mekanizmalarına firmaların azami ölçüde erişebiliyor olmasının önemine işaret ederek, programa ülkenin katılımı ve AB katılım öncesi (IPA) fonlarının sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak projelerde kullanımı için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Beyaz eşyaların çevrim içi olmasıyla siber güvenlik ve verilerin güvenliği konusunun gündeme geldiğini anımsatan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz kapsamında ilgili kamu kurumlarıyla birlikte beyaz eşya sektörü için çözümler geliştirmek üzere bir çalışma başlattık. En kısa zamanda, verilerin korunması konusunda beyaz eşya sektörümüze yapıcı bir çerçeve sunmayı hedefliyoruz." dedi.

"Üniversitelerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın ilk seri üretim 4. seviye otonom elektrikli otobüsü Atak Electric'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıttığını hatırlatarak şunları söyledi: "Bir teknopark firması olan Adastec ile köklü otomotiv firması Karsan güç birliği yapıp böyle bir ürünü seri üretim bandından indirdiler. ABD ve Romanya'ya da satışını gerçekleştirdiler. Türkiye'nin asıl gündeminin bu olması lazım. Maalesef bu gündemi, ideolojik kavgalarıyla zehirlemek isteyenler de boş durmuyor. Boğaziçi Üniversitesine kanuna ve Anayasa'ya uygun şekilde gerçekleştirilen bir rektör atamasına verilen tepkinin orantısızlığı günden güne artıyor. İşi maalesef kutsal değerlerimize, kıblemiz Kabe'ye yönelik çirkin saldırılara kadar getirdiler."