Bakan Tekin'den özel okul açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel okullarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Tekin, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin konuşan Tekin, "Çocukların sınıflara cep telefonuyla girmemesini rica ediyoruz. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin görüntülerini seslerini kaydedip paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz. Öğretmenlerimizden de rica ediyoruz" dedi.

Okullarda kayıt bağışı zorunlu mu?

Zorunlu kayıt bağışı Türkiye'de var mı sorusuna Bakan Tekin, "Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu var. Velileri zorlayan arkadaşları uyarıyoruz" dedi.

Özel okullardaki fiyat artışı

Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamaları

Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."