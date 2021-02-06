Bakan Soylu'ya Twitter sansürü!

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını da paylaşan Soylu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Twitter iki paylaşımın “nefret davranışı ve taciz içeren davranış hakkındaki kurallarını” ihlal ettiğini bildirdi.



Bahçeli'nin paylaşımına kısıtlama getirilmişti

Sosyal paylaşım ağı Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti. MHP’den yapılan açıklamada “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir” denilmişti.

Soylu'nun paylaşımına da uyarı eklenmişti

Bakan Soylu’nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandığı paylaşımına da “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” uyarısı eklenmişti.

