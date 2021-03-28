Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 79 yaşındaki dayısı Selami Reis, Samsun'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Reis’in cenazesi yarın Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı başsağlığı mesajında ''İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakan Soylu'nun dayısının vefat ettiğini bu sözlerle duyurdu:

''Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan paylaştığı başsağlığı mesajında ''İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun dayısı Selami Reis Beyefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Selami amcamıza Allah’tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.