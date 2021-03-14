Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.

"Bu vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk'a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir."

Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Servet Soylu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Servet Soylu, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetmişti.