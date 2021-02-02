Bakan Soylu'dan takipçilerine Telegram daveti

Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdiği ve "Tuzağa düşmeyin" uyarısıyla bulunduğu paylaşıma Twitter'dan sansür geldiğini belirterek takipçilerini Telegram hesabına çağırdı.

Soylu, buradan da "Telegram'da ilk mesajım, ilk video deneyimim" diyerek bir görüntülü mesaj paylaştı.

"Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi?"

Süleyman Soylu, mesajında şunları söyledi:

"Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LGBT'yi, sapkınların kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemelerini tembihle söylediğimiz tivite sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif bir şekilde kullanacağım."