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Bakan Soylu'dan normalleşme açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'yeni kontrollü normal' dönemine ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

SOYLU'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

 

 

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