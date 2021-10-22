Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması hakkında, "Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupa'dır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Soylu burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki terörist sayısını 180'nin altına düştüğünü açıkladı.

10 büyükelçinin açıklamalarına da tepki gösteren Bakan Soylu, "Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı da içerden çıkarmamızı isterler" ifadelerini kullandı.