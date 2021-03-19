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Bakan Soylu: Yunanistan göçmenleri ölüme attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı.' dedi.

Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu: Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor.

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