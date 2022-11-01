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Bakan Soylu: Yarın tatbikat yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı’nda konuştu. Afetlere müdahale konusunda açıklamalar yapan Soylu, yarın Türkiye'de ilk defa ülke çapında tatbikat yapılacağını söyledi.

Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı’nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, yarın Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

“Yarın 18.57’de tatbikat yapılacak”

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda “Yarın 18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.” dedi.

 

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