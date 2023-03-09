Bakan Soylu, vatandaşlara hasar tespiti konusunda çağrıda bulundu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bina hasar tespit durumu konusunda, valilik ve kaymakamlıklar önündeki Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, il merkezinde yaklaşık 1350 geçici esnaf çarşısı oluşturulmaya başlandığını belirtti.

Hatay ve Kahramanmaraş’ta örnek çarşıların yapıldığını söyleyen Soylu, "Toplam 10 bin çarşı yapılıyor. Bunun 2 bin civarındakini Emlak Konut kendisi yapıyor, yaklaşık 8 binini de AFAD ile illerimizle koordine ederek bağışçılarla beraber gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Hasar tespit çalışmaları

Soylu, hasar tespiti bilgilerinin hepsinin e-Devlet üzerinden yayımlanacağını bildirdi. Soylu ayrıca, “Vatandaşlarımız, hasar durumunu görmüyorsa muhakkak ki her ilçede ve ilde kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da 'Hasar tespitlerinde görünmüyorum' diyenler de buraya mutlaka müracaat etmelilerdir.”

Bakan Soylu, eksiklikler nedeniyle hesaplarına yardım parası yatmayanların hepsinin ödemelerinin yapılacağının altını çizdi.