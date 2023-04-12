Bakan Soylu, "Türkiye'de yapılamaz denilenleri başarmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığında parti üyeleriyle bir araya geldi. Partililere hitaben konuşma yapan Soylu, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin dünyanın en büyük depremlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 64 gün boyunca orada kaldık. 64 gün boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun başkanlığında, tüm arkadaşlarımızla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, aynı zamanda belediyelerle, yerel yönetimlerle birlikte, aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle birlikte, aynı zamanda ‘ben bir şey yapabilir miyim’ diye gelenlerin tamamıyla birlikte nasıl bir millet olduğumuzu, bu zor günde dayanışma örneği gösterdik" şeklinde konuştu.

"14 Mayıs'ta milletimiz bir karar verecek"

14 Mayıs’taki seçimde kendisinin de milletvekili olduğunu hatırlatan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs’ta bir karar var. Milletimiz bir karar verecek. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; vereceği karar başımızın üstündedir. Türkiye kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yirmi yıldır sadece bir değişimin değil, büyük bir devrimin altına imza atmıştır. AK Parti kurulduğu 2002 yılından itibaren Türkiye'de yapılamaz denilenleri başarmıştır. Son 10-12 yılda birçok sınamayla, birçok imtihanla, birçok saldırıyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Gezi olayları öyleydi; yüzde 3’lük, yüzde 4’lük enflasyonlarda, yüzde 3’lük, yüzde 4’lük faizler esnasında Türkiye’nin en büyük yatırımlarını yaptığımız zaman, Türkiye’yi alabora etmek istediler. Bir başka sınamayla daha karşı karşıya kaldık; 17-25 Aralık darbesiyle karşı karşıya kaldık. Yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin önünü kesmek istediler, istikametini ortadan kaldırmak istediler. Şimdi dünyada da olan ekonomik kriz bizde de var; doğru. Bu dalgalardan da Türkiye’yi büyüterek çıkaracak tek kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır."