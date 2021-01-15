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Bakan Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sol örgütlerin kırsal kadrolarının bugün itibariyle tasfiye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında.

 

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