Bakan Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edildi

İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında.

İçişleri Bakanı Soylu:



🔹"PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir'' dedi. pic.twitter.com/8RSoLl83Kl — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2021