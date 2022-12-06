Bakan Soylu: 'Silindir' Operasyonu: 400 gözaltı

İçişleri Bakanlığının organize suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Güvenlik güçlerinin50 ilde yaptığı operasyonda 400 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyona ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Suç örgütlerine yönelik 2022 yılındaki operasyonlarda 2 bin 703 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 502 kişiden 400'ü yakalandı. Her gün ve her saat dolandırıcılık ile mücadeledeyiz. Basmadık alan bırakmıyoruz

Organize suç örgütlerine nefes aldırmamaya çalışan gayretimiz her yıl artarak devam etti. Örgütlere karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.