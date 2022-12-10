Bakan Soylu: “Hesap vereceksiniz”

Kendisine yönelik sataşmadan dolayı TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Biraz önce burada Gazi Meclisimizde hepimizi Kürt düşmanlığı ile suçlayan ve ne dediğini bilmeyen, buradaki konuşmasının PKK terör örgütü tarafından tasfip edileceğini düşünen, ve ifade etmem gerekir ki; daha sıkıntılı sözler söylemem gerekir ama kendimi tutuyorum, bir hakaret ve iftira sinsilesiyle karşı karıya kaldık.

Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa Kaleşnikof veren PKK/HDP’dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela ve nefret ettiğini herkes iyi bilmektedir.

Ve cümlem şu, burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK’nın kadrolu elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında öyledir. Ve aynı zamanda son 5 yılda bin 230’dan fazla Türkiye’ye teslim olan PKK terör örgütünden teslim olan kişiler var. Geldiler ‘bizi HDP bizi dağa gönderdi’ dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz."

Bu konuşmanın ardından gerginliğin devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, oturuma kısa süre ara verdi. Gergin geçen bütçenin 6 günü oturumunda gerginliği azaltmak için Bligiç, sık sık ara vermek zorunda kalıyor.