Bakan Soylu: HDP binasına ses çıkarmıyorlar

Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu.

Soylu, "Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı hepimiz biliyoruz." dedi.

Bakan Soylu, "Çerçevesi vesayet kurumları ile belirlenmiş bir alan içerisindeydik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.