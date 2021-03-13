Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği hastaneye geldi. Oldukça üzgün olduğu görülen Soylu'yu burada büyük bir kalabalık karşılayarak taziye dileklerini iletti.

YOL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Soylu'yu karşılayan isimler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın da aralarında çok sayıda kişi taziyelerini iletmek üzere hastaneye geldi.

CENAZE ARACIYLA HASTANEDEN AYRILDI

Servet Soylu'nun cenazesi, Soylu ailesinin Bahçeşehir'deki evlerine götürülmek üzere hastaneden alındı. Bakan Soylu da cenaze aracına binerek, hastaneden ayrıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Soylu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak Süleyman Soylu'nun acısını paylaştı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."