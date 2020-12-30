Bakan Soylu görüntüleri ''Demirtaş İttifakına bu haykırış...'' notuyla paylaştı

Diyarbakır'da ve bazı illerde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir başarıyla yürütülen annelerin nöbeti sürüyor.

Eli kanlı örgüt PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan "Demirtaş İttifakına bu haykırış…" notuyla paylaştı.