AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Soylu'dan "Tebdirlere uyalım" çağrısı

Bakan Soylu: En geç 19.00’da evimizde olalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz" diyerek, vatandaşlardan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Bakan Soylu, Twitter’dan yaptığı uyarı paylaşımında, “Daha ağır bedellerle karşılaşmamak için, akşam saat 18.00’de işyerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00’da evimizde olalım. Muafiyetlerin suistimali, müadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır" ifadelerini kullandı. 

Soylu, tüm güvenlik birimleri ve denetim ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, Mübaret Ramazan’da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi. 

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