Bakan Soylu açıkladı! 3 yılda 74 belediyeye 88 terör soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldüğünü bunların 79'unun tamamlandığını söyledi. Soylu, "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir" dedi.

Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir" dedi.

Soylu: "Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde 54 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı/iltisaklı olduğu tespit edildi" ifadesini kullandı.

Soylu: "Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un örgütle iltisaklı şahısları işe aldığı tespit edilmiştir" dedi.