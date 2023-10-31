Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat ile yeni bir açıklama yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, "Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti” bilgisini paylaştı.

Şimşek, toplumsal refah için enflasyonun mutlaka aşağı çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız" açıklamasında bulundu.

Gri liste

Komisyon üyelerinden gelen bir başka soruda Türkiye’nin gri listede olmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, “Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı” dedi.

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