Bakan Selçuk açıkladı: Öğrenciler için tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin merak ettiği ara tatil konusuna, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" sözleriyle açıklık getirdi.

Bakan, Twitter hesabından "Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sonraki paylaşımında ise "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum" dedi.