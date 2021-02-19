AjansHaber.com.tr Ekonomi İşletmelere müjde!

Bakan Pekcan'dan işletmelere müjde

Ticaret Bakanı Pekcan, Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından salgından olumsuz etkilenen işletmeleri ilgilendiren bir paylaşım yaptı.

Pekcan paylaşımda, ''Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir'' açıklamasında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dünya devi Samsung'dan Türkiye hamlesi!
Sahipli kedi ve köpekler kimliklendirilecek
IMF'den dikkat çeken Türkiye çıkışı
Savunma sanayiinden müthiş haber!
Borsa İstanbul’dan rekor kar
Merkez'den faiz kararı!
İşletmelere müjde!